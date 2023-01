Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Holz gestohlen - Mit Böllern beworfen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagmorgen zu. Gegen 6.20 Uhr befuhr er die Turnstraße, wo er auf einer Eisplatte ins Rutschen geriet und auf die Fahrbahn stürzte. Der Radler wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Mit 10 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Montagmorgen gegen 1.15 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in den Gemsweg aus, nachdem dort der Brandalarm ausgelöst wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich aufgrund fehlerhaften Befeuern eines Ofens "Glanzruß" gebildet hatte, welcher den Kamin nach und nach verstopfte. Da ein Abzug nicht mehr möglich war und sich der Rauch im Zimmer ausbreitete, schlug der Rauchmelder an. Von Kräften der Feuerwehr wurde der Kamin gereinigt; Sachschaden entstand keiner.

Aalen: Mit Böllern beworfen

Kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend verständigte ein 24-Jähriger die Polizei, nachdem er eigenen Angaben zufolge, im Bereich des ZOB von einer Personengruppe mit Böllern beworfen wurde. Da nicht mehr geklärt werden konnte, wer die Feuerwerkskörper geworfen hatte, rückte die Polizei wieder ab, wurde jedoch kurze Zeit später wieder gerufen, nachdem offenbar wieder Böller geworfen wurden. Gegen mehrere Jugendliche, die sich in diesem Bereich aufhielten und vermutlich für das Werfen der Böller verantwortlich waren, wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Oberkochen: Holz gestohlen

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr etwa 4,5 Festmeter Buchenbrennholz, welches mit roter Farbe die Kennzeichnung 10 9 85 91, SB trug, vom Wegrand Tiefentalstraße / Heidelbeerbilz. Das Holz wurde vermutlich mittels einem Langholztransporter oder Rückewagen abtransportiert, da die entwendeten Stämme eine Länge von 4 bis 5 Metern und einen Durchmesser von ca. 20-40 cm hatten. Der Verkaufswert beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Holzstämme nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Schechingen: 5000 Euro Sachschaden

Mit seinem Sattelzug befuhr ein 41-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr die Hauptstraße in Schechingen. Aufgrund der Länge seines Fahrzeuges schnitt er an einer Engstelle die Kurve, wobei der Lkw auf die Gegenfahrspur geriet und den dort stehenden Mercedes Benz einer 66-Jährigen streifte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell