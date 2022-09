POL-STD: "Lovemobil" brennt bei Himmepforten aus - Polizei geht von Brandstiftung aus - zwei Radfahrer als wichtige Zeugen gesucht

Stade (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Stade erneut zu einer Serie von sechs Autoaufbrüchen gekommen. In der Straße "An den Kreuzsteinen" wurde gegen 05:45 h ein dort abgestellter Kia unter einem Carport aufgebrochen. Im Laufe der Nacht haben der oder die Täter dann in der Brinkstraße bei einem VW-Touran Taxi die Fahrertürscheibe, in der ...

