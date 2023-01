Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer hat Unfall bemerkt? - Einbruch - Eisplatte rutscht von LKW Dach - Unfallflucht - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Wer hat Unfall bemerkt?

Am Montag kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung der Sankt-Johann-Straße zur Friedhofstraße, zu welchem die Polizei dringend Zeugen sucht. Der Fahrer eines VW Golf befuhr die Sankt-Johann-Straße in Fahrtrichtung Aalen. An der Einmündung zur Friedhofstraße übersah der VW-Lenker einen dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten Fiat Punto und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Hierbei wurde der 60-jährige Fahrer des Fiat leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, werden gebeten sich dringend beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Blezingerstraße wurde am Montag ein dort geparkter BMW beschädigt. Der 27-jährige Besitzer bemerkte den Schaden, als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Firmengebäude in der Werrenwiesenstraße. Im Gebäude hebelte er die Türen zu verschiedenen Büroräumlichkeiten auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein 54-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Montag gegen 18:25 Uhr die L1161 in Richtung Bargau. An einer dortigen Einmündung musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende 20-Jährige und fuhr mit ihrem VW auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Westhausen: Eisplatte rutscht von LKW Dach

Am Montag kam es auf der A7 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine vom Dach eines Lkw rutschende Eisplatte ein Fahrzeug beschädigte. Die Eisplatte rutschte während der Fahrt von einem Lkw, der gegen 14:10 Uhr zwischen der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen und Aalen/Westhausen unterwegs war. Hierbei wurde ein auf der Gegenfahrbahn fahrender Mercedes eines 55-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher, der vor Fahrtbeginn seinen Sorgfaltspflichten als Kraftfahrzeugführer nicht nachgekommen war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinweise auf den bislang unbekannten LKW-Fahrer werden vom Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter 07904/94260 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell