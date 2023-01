Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mutlangen: PKW prallt in Leitplanken

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen um kurz vor 8 Uhr befuhr eine 34-jährige Lenkerin einer Mercedes B-Klasse die B298 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Zwischen der Ausfahrt Wetzgau und der Abzweigung nach Mutlangen überholte die Mercedes-Fahrerin einen vorausfahrenden LKW. Unmittelbar nach dem Überholvorgang kam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen ins Schleudern und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Bei dem Unfall wurde die 34-Jährige leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn musste die B298 komplett gesperrt werden.

