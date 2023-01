Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Verfolgungsfahrt ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall

Am Dienstagabend kurz vor 22:00 Uhr befuhr eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Crailsheim-Roßfeld. Dabei kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Peugeot. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Fichtenberg: Verfolgungsfahrt- ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1:00 Uhr wollte eine Polizeistreife im Industriegebiet einen Fiat Panda einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Ordnungshüter dazu ihren Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fiat-Fahrer sein Fahrzeug stark - offenbar um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der weiteren Hinterherfahrt ignorierte der Fahrer des Fiats sämtliche Anhaltezeichen der Beamten. Er fuhr auf der L1066 gleich wieder in Ortsmitte Fichtenberg. Die bei der. Über die Hauptstraße fuhr er in die Erlenhofer Straße, bog links in den Amselweg ab und dort gleich wieder in den Lerchenweg. Dort umfuhr er über eine Grünfläche eine Absperrung und flüchtete über einen Fußweg, der in die Straße Am Diebach mündete. Auf der gesamten Strecke ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen der Beamten. Im Zuge der weiteren Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Backnang das Fahrzeug etwas später Bereich L1066 auf Höhe der Einmündung nach Fornsbach feststellen. Nach einer erneuten Hinterherfahrt unter Missachtung der Anhaltezeichen durch Fornsbach flüchtete der Pkw wieder Richtung Fichtenberg. Auf der Hochfahrt zur Schanze umfuhr der Pkw einen quer stehenden Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit über eine Grünfläche. Hierbei musste ein Beamter zur Seite springen um einen Kontakt mit dem Pkw zu verhindern. Der Fahrer konnte sich zunächst abermals der Kontrolle entziehen. Wenig später wurde das Fahrzeug dann im einem Waldstück abgestellt angetroffen. Der Fahrer war offenbar zu Fuß geflüchtet. Durch weitere Ermittlungen konnte der Fahrer kurz darauf in einem Wohnhaus in Hausen angetroffen werden. Bei ihm wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Man wieder auf greien Fuß entlassen. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.

