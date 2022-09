Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wees: Radfahrende Frau mit Kind nach Unfall als Zeugen gesucht

Wees (ots)

Bereits am 09. August ereignete sich in der Weesrieser Straße in Wees ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Ein schwarzer SUV, der von der Nordstraße kam und mittig in einem Kurvenbereich fuhr, entfernte sich vom Unfallort. Der Kradfahrer musste ausweichen und stürzte.

Erst jetzt ergaben sich konkrete Hinweise auf zwei Radfahrer, die zuvor von dem Rollerfahrer überholt wurden und sich nach dem Sturz um den Mann kümmerten. Es handelte sich um eine ca. 35 - 45-jährige blonde Frau und ein ca. 13 - 16-jähriges Kind. Diese beiden, sowie der Fahrer des SUV, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Glücksburg zu melden (Tel.: 04631-4050120 oder Mail: gluecksburg.pst@polizei.landsh.de)

