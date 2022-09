Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Illegale Arzneimittel gestohlen - Warnung vor Verzehr

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (16.09.22) - Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum des Zollgebäudes in Kielseng in Flensburg ein. Neben technischen Geräten entwendeten sie mehrere Päckchen eines Nahrungsergänzungsmittels. Diese waren zuvor vom Zoll sichergestellt und überprüft worden. Sie könnten gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten und gelten als nicht zugelassene Arzneimittel. Der Verzehr könnte u. a. zu Herzproblemen führen. Vor dem Verzehr wird gewarnt.

Wem die auf dem angefügten Bild gezeigten Päckchen angeboten wurden, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Tat machen können (Tel.: 0461 - 484 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell