POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Buntmetall und Rucksack entwendet - Farbschmiererei - Unfälle

Burgstetten: Dachrinne entwendet

Auf einem Flurstück, das sich in der Verlängerung der Friedhofstraße befindet, wurde zwischen Montag und Dienstag an einem Geräteschuppen mehrere Meter Dachrinne demontiert und entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf 400 Euro beziffert. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Auf einem Firmenparkplatz in der Eisenbahnstraße ereignete sich am letzten Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen einen Mercedes und beschädigte diesen erheblich am vorderen rechten Fahrzeugeck. Hinweise zum Vorfall und dem geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei in Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 erbeten.

Fellbach: Radfahrer verletzt

Ein 89-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr im Rotkehlchenweg beim Absteigen von seinem Gefährt. Der Senior zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 82-jährige Golf-Fahrerin bog am Dienstag gegen 15 Uhr von der Niclaus-Otto-Straße in die Benzstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines Renault-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Auto der Seniorin zusammen. Der 42-jährige Renault-Fahrer verletzte sich hierbei leicht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12500 Euro.

Rudersberg: Rucksack entwendet

Ein 57-Jähriger stellte am Dienstag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr einen blauen Rucksack mit der Aufschrift "Allgäu" bei einem Friseurgeschäft am Marktplatz ab. In der kurzen Zeit, als der Rucksack unbeaufsichtigt war, wurde dieser mit der darin befindlichen Geldbörse entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Farbschmierereien

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag wurden eine Garage, eine Hauswand sowie eine Hütte in der Straße Bei der Zehntscheuer sowie in der Westergasse mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Frau nach Unfall verletzt - Unfallverursacher geflüchtet

Das Polizeirevier Schorndorf sucht dringend Zeugen nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Waiblinger Straße / Mittlere Uferstraße / Grafenbergweg. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen SUV missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer von links kommenden 68 Jahre alten Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der Opel wurde nach dem Zusammenstoß mit dem SUV nach links abgedrängt, wo er mit einem verkehrsbedingt haltenden Hyundai einer 30-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Die Fahrerin des Hyundai erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Opel, als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Zum Fahrzeug des geflüchteten Verursachers ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen SUV mit Waiblinger Zulassung handelt. Der SUV müsste im Bereich der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweise auf den Fahrer des weißen SUV nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen kurz nach 6:30 fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die L1155 von Pfahlbronn kommend in Richtung Breitenfürst entlang. Hierbei kam er auf die Gegenfahrspur und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleinbusses. Anschließend fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 8:15 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Schorndorfer Straße geparkt war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 17:50 Uhr die Kreisstraße 1887 aus Rienharz kommend in Richtung Pfahlbronn. Auf der abschüssigen, kurvigen Strecke kam er auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Mercedes. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

