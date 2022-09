POL-PDNR: Fahrer eines Kleinkraftrades ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots) - Der Geschädigte befand sich am Samstag (10.09.2022) gegen 0 Uhr mit einem Bekannten auf dem Rummel in Betzdorf. Auf dem Kirmesplatz kam ihnen eine etwa 10-köpfige Gruppe entgegen. Der Geschädigte wurde aus der Gruppe heraus angerempelt. Im weiteren Verlauf wurde er mit der Faust gegen die Schläfe und in den Bauch geschlagen. Am Boden liegend wurde ihm dann das Handy, ein IPhone 13 Pro Max, Farbe ...

mehr