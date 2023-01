Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Frankenhardt-Honhardt: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstag, 12.01.2023, 6:00 Uhr und Freitag, 13.01.2023, 14:30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen in der Untere Bergstraße geparkten Renault Clio An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Kreßberg: Unfallflucht

Gegen 20:00 Uhr am Mittwoch fuhr eine 71 Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf der L2218 von Crailsheim in Richtung Anschlussstelle Dinkelsbühl. Auf Höhe Neuhaus musste sie auf winterglatter Fahrbahn verkehrsbedingt abbremsen. Ein bislang, unbekannter Fahrzeuglenker fuhr auf den Mercedes auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Michelfeld: Unfall in Einmündung

An Mittwoch gegen 14:30 Uhr befuhr eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin befährt die B 14 in Fahrtrichtung Michelfeld. Am Einmündungsbereich Daimlerstraße/ In der Kerz wollte sie nach links auf die Daimlerstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen ihr auf der B14 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall entgegenkommenden Mercedes-LKW eines 40-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Kupferzell: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Kupferzell erkannte er zu spät, dass ein 38-jähriger Lkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Der 27-Jährige fuhr auf den 38-Jährigen auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell