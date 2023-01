Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Burgstetten: Unfall mit tödlichem Ausgang

Burgstetten: (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagvormittag ein 57-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeugs tödlich verletzt. Er war gegen 9.15 Uhr auf der Kreisstraße 1846 bei den Sportanlagen Erbstetten zusammen mit seinem Kollegen mit der Leerung von Papiercontainern beschäftigt. Er stand hierzu hinter seinem Fahrzeug, als ein nachfolgendes in Richtung Nellmersbach fahrendes Auto auf den Lkw auffuhr und hierbei den 57-Jährigen erfasste. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 74-jährige Fahrer des VW Caddy erlitt einen Schock und wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Mitarbeiter, der mit den Leerungen der Containern beschäftigt war, blieb unverletzt. Am Pkw VW Caddy entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Sachschaden am Lkw wurde auf 10.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn ist zur Räumung der Unfallstelle komplett gesperrt. Zur Klärung der noch unbekannten Unfallursache wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

