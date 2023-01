Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruch

Aalen (ots)

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 26-jähriger Fahrer eines Land Rover übersah am Donnerstag kurz nach 12 Uhr an der Einmündung Kanalstraße / Höfener Straße eine 62 Jahre alte Ford-Fahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Urbach: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 52 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr beim Befahren der Wasenstraße zu spät, dass die vor ihr fahrende 33-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Fellbach: Zeugen zu Unfall gesucht

Ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes Citan befuhr am Donnerstag gegen 8.10 Uhr die Fellbacher Straße und beabsichtigte bei "grün" nach links in die Stauferstraße einzubiegen. Als plötzlich ein Transporterfahrzeug die Kreuzung querte, musste der vorausfahrende Verkehr abrupt abbremsen, woraufhin der 60-Jährige auf einen vorausfahrenden Mercedes auffuhr. Der Fahrer des Transporters, der vermutlich bei rote Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr, fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten in Richtung Siemensstraße weiter. Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf das Transporterfahrzeug geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: In Schule eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Pestalozzistraße in das Gebäude des Friedrich-Schiller-Gymnasiums eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster aufgebrochen um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Den ersten Feststellungen zufolge wurden Büros durchsucht, jedoch nichts entwendet. Der von den Tätern hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

