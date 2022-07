Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Graffiti-Zeichner entfernt Gekritzel unter Polizeiaufsicht

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat erwischte eine Polizeistreife in Bremerhaven-Geestemünde einen 41-Jährigen dabei, wie er mit Stiften die Glasscheiben eines Buswartehäuschens bemalte. Als die Beamten ihn in der Nacht zu Mittwoch, 27. Juli, gegen 2.45 Uhr an der Altonaer Straße erwischten, händigte er die Stifte aus und machte sich sogleich daran, die Schriftzüge zu entfernen. Dies gelang rückstandsfrei, sodass keine strafbare Handlung mehr vorlag und der kontrollierte 41-Jährige anschließend wieder entlassen wurde.

