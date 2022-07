Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Rotlicht auf Hauptstraße gelaufen und von Auto erfasst

Bremerhaven (ots)

Verletzt wurde am Montagnachmittag, 25. Juli, ein Fußgänger auf der Stresemannstraße in Bremerhaven-Lehe. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann auf die Straße gelaufen, obwohl die Fußgängerampel für ihn Rotlicht zeigte. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Wie Zeugen der Polizei berichteten, betrat der 19-jährige Fußgänger an der Kreuzung Stresemannstraße/Eisenbahnstraße trotz für ihn Rotlicht zeigender Ampel die Fahrbahn. Während einige Autofahrer die Situation rechtzeitig erkannten und abbremsen konnten, gelang dies einer 63 Jahre alten Autofahrerin nicht. Diese war mit geringem Tempo bei Grünlicht auf der Stresemannstraße in südlicher Richtung unterwegs. Es kam zur Kollision mit dem Fußgänger, wobei dieser sich am Kopf verletzte. Die Besatzung eines Krankentransportwagens, die zufällig vor Ort war, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den 19-Jährigen. Der junge Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Autofahrerin blieb körperlich unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstanden Schäden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell