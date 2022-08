Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf - Diebstahl eines Pkw Ford in Waren

Waren (ots)

In den Nachtstunden zum 24.08.2022 kam es in Waren zum Diebstahl eines Pkw der Marke Ford.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter gegen 02:35 Uhr von einem Privatgrundstück in der Gartenstraße in Waren entwendet. Es handelt sich um einen weißen Ford Kuga des Baujahres 2014, an dem die amtlichen Kennzeichen MÜR-PS 510 angebracht waren. Das Fahrzeug verfügt über das Keyless-Go-System. Der Schaden wird mit 20.000 EUR beziffert. Die Tatzeit ist aufgrund einer Videoaufzeichnung zeitlich bestimmbar.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Gartenstraße in Waren wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991 - 176 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell