POL-NB: Einbruch in einen Baumarkt - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots) - Am 20.08.2022 erhielten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg die Information über einen Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung des Katharinenviertels in 17033 Neubrandenburg. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.08.2022, 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr über den Balkon widerrechtlich in die Wohnung der Wohnanlage in der August-Milarch-Straße ein. Aus ...

