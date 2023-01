Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vermisste Person aufgefunden.

Aalen (ots)

Waiblingen: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Seit 16:30 Uhr wurde ein 89-jähriger Mann in Waiblingen vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befand, suchten mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber nach ihm. Um 19:18 Uhr konnte der Mann von einer Streife in Waiblingen, in der Winnender Straße, wohlbehalten gefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell