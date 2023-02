Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2023

Heilbronn (ots)

Mosbach: Randalierer festgenommen

Ein Mann im Alter von 29 Jahren wurde am Samstagabend in Mosbach vorläufig festgenommen. Zuvor hatte er, gegen 16.45 Uhr, die Eingangstüre eines Drogeriemarktes an der Bachmühle mit einem dicken Ast beschädigt und diesen, nachdem sich die automatische Schiebetüre geöffnet hatte, mit Wucht in Richtung des Kassenbereichs geschleudert. Hierbei verfehlte das Wurfgeschoss nur knapp einen Kinderwagen und zwei Kunden. Die Kassiererin wurde durch den an der Kasse angebrachten Spuckschutz, welcher von dem Ast getroffen wurde, geschützt. Auch ein zuvor abgebrochenes Stück des Astes, welches der 29-Jährige ebenfalls in Richtung der Kasse warf, verfehlte sein Ziel. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige einem Mann, welcher sich zwischen ihn und den Kinderwagen gestellte hatte, auf den Oberkörper geschlagen haben. Anschließend flüchtete der 29-Jährige. Gegen 19 Uhr konnte der Mann durch Beamte des Polizeirevier Mosbach vorläufig festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt werden. Hier wurde der durch die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei Heilbronn darauf hin, dass die Verbreitung von Videos mit strafrechtlich relevanten Inhalten eine Straftat darstellt und bittet die Bevölkerung von der Verbreitung solcher Videos Abstand zu nehmen.

