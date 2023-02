Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A6 / Öhringen: LKW beschädigt und davongefahren - wer hat etwas gesehen

Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin eines Kleintransporters einen LKW auf der A6 bei Öhringen und fuhr danach davon. Der LKW befuhr gegen 06.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein. Links neben ihm fuhr ein weißer Kleintransporter mit schwarzem Planenaufbau vorbei. Dieser machte hierbei einen Rechtsschlenker und beschädigte den Außenspiegel des LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

A6 / Öhringen: 7.500 Euro Schaden nach Überholen im Überholverbot Am Dienstagnachmittag verursachte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf der A6 bei Öhringen einen Sachschaden von rund 7.500 Euro nachdem er im Überholverbot überholte. Der 57-Jährige war gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen unterwegs und überholte hierbei den sich stauenden Lastverkehr trotz Überholverbot. Als der 51-jährige Fahrer eines VW Passat vor ihm leicht abbremste, setzte er erneut zum Überholen auf den linken der drei Fahrstreifen an und schwenkte auf Höhe des Pkws zweimal leicht nach rechts aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des Lkws mit dem Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.500 Euro. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde einbehalten und eine Geldstrafe erhoben.

