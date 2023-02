Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L550/ Unfall mit drei Autos

Coesfeld (ots)

Drei Autos sind am Samstag (04.02.23) an der Kreuzung L506 zur L550 zusammengestoßen. Gegen 14.35 Uhr kam ein 78-jähriger Ochtruper aus Richtung Laer. Er wollte in Richtung Havixbeck weiterfahren. Beim Einfahren in die Kreuzung kollidierte er mit dem Auto eines 51- jährigen Billerbeckers, der auf der L506 unterwegs war. Durch den Aufprall kam der 51-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Auto eines 45-jährigen Mannes aus Laer, der aus Havixbeck kommend in Richtung Laer unterwegs war. Der 78-jährige Mann aus Laer, der 51-jährige Billerbecker sowie seine 58-jährige Mitfahrerin aus Billerbeck kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Der 45-jährige Autofahrer aus Laer blieb unverletzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell