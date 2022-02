Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallverursacher fährt gegen Laterne und reißt sie aus dem Boden

Unfallverursacher flüchtete

Polizei sucht Unfallfahrer, Zeugen und einen beschädigten VW Passat

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand der Rathausallee in Höhe der Hausnummer 131. Dabei war der Aufprall des Fahrzeugs auf die Laterne so heftig, dass die Laterne aus dem Boden gerissen wurde. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergaben, dass das Fahrzeug vermutlich die Rathausallee aus Richtung Meerfeld in Fahrtrichtung Rheinberger Straße befahren hat und nach links von der Fahrbahn abgekommen sein muss. Außerdem konnten die Ermittler feststellen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Volkswagen Passat Typ B5, Baujahr 1996 bis 2005, handeln könnte.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die nähere Hinweise zu dem Unfall machen können und Zeugen, denen ein Fahrzeug des Typs VW Passat B5 mit einem frischen und erheblichen Unfallschaden im Frontbereich aufgefallen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell