Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. November 2022, kam es gegen 07:09 Uhr auf der Osnabrücker Straße (B68) zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Drebber wollte mit seinem Sattelzug in den Dwagtweg abbiegen. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. November 2022, kam es zwischen 05:30 und 08:00 Uhr an der Kreuzung der Dorfstraße und Zu den Buchen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte beim Abbiegen einen Stromkasten und eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 2500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. November 2022, kam es gegen 05:30 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer verlor während der Fahrt in Richtung Cloppenburg eine Eisplatte, die gegen die Frontscheibe eines entgegenkommenden, 32-jährigen Lkw-Fahrers aus Meppen prallte. Die Unfallstelle habe sich in Höhe des Parkplatzes B213 Nord befunden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Kühl-Lkw gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. November 2022, kam es gegen 11:03 Uhr auf der Gutenberstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel wollte von einem Grundstück aus auf die Gutenbergstraße auffahren. Hierbei übersah sie eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel, die die Gutenbergstraße bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 59-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Sevelten - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. November 2022, kam es gegen 10:40 Uhr an der Kreuzung der Hauptstraße zur Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum wollte die Kreuzung überqueren und missachtete die Vorfahrt eines 22-jährigen Pkw-Fahrers aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 62-Jährige leicht verletzt wurde. Aufgrund eines Verkehrsunfalles vom Vortag war die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung ausgefallen. Der Sachschaden wird auf 22000 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. November 2022, kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung der B213 und Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Lingen musste an einer roten Ampel halten. Dies erkannte ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell