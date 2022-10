POL-PDLU: Getunter PKW aus dem Verkehr gezogen

Römerberg (ots) - Am 06.10.2022 gegen 16:00 Uhr parkte eine 41-jährige Frau in der Dr.-Grundhöfer-Straße ihren Pkw. Danach lief sie an ihr Heck und begutachtete es. Dabei machte sie auf Zeugen einen stark betrunkenen Eindruck. Die informierten Beamten konnten am Fahrzeug der 41-Jährigen einen frischen Unfallschaden feststellen. An einem in der Nähe geparkten Auto fanden die Polizisten einen korrespondierenden ...

