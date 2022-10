Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt am 06.10.2022

Schifferstadt/Altrip/Böhl-Iggelheim (ots)

Im Zeitraum von 13:00 - 15:00 Uhr wurde ein in der Johannesstraße in Schifferstadt geparkter Hyundai durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Zwischen 14:00 - 16:00 Uhr wurde in Böhl-Iggelheim auf einem Parkplatz An der Kuhstraße ein Opel vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. In der Ludwigstraße in Altrip wurde gegen 13:55 Uhr ein geparkter Opel beim Vorbeifahren durch ein Fahrzeug beschädigt. In allen Fällen begangen die Fahrzeugführer Unfallflucht, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bezüglich der Unfallflucht in Altrip konnte der 70-jährige Unfallverursacher aufgrund von Zeugenangaben noch am gleichen Tag ermittelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 4.100 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell