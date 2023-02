Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Bad Rappenau: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hoher Schadenssumme

Am Mittwochvormittag kam es auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und einer Sachschadenshöhe von circa 45.000 Euro. Eine Pkw-Lenkerin war gegen 10.50 Uhr auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau unterwegs als sie auf dem mittleren Fahrstreifen verkehrsbedingt bremsen musste. Der 73-Jährige, der den mittleren Fahrstreifen hinter der Pkw-Lenkerin befuhr, erkannte den Bremsvorgang vermutlich zu spät und fuhr ihr hinten auf den Pkw auf. Als der im Anschluss ankommende 62-jährige Kleinbusfahrer die Situation erkannte, versuchte er dem Pkw des 73-Jährigen auszuweichen, kollidierte hierbei jedoch mit dessen Heck, geriet ins Schleudern, fiel auf die linke Seite um und blieb auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Der 73-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 62-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 45.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gegen 13.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

