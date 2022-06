POL-E: Essen: Zivilbeamte erhalten ein überraschendes Angebot - vorläufige Festnahme

Polizei Essen

Essener Zivilbeamte fuhren am Donnerstagabend (2. Juni) in ihrem PKW durch die Severinstraße an einem Spielplatz vorbei, als sie von einem 20 Jahre alten Mann aus Guinea mittels Handzeichen zum Halten aufgefordert wurden.

Der in Essen wohnhafte Mann hatte zuvor mit zwei unbekannten Männern ein Gespräch geführt, ehe er sich dem Fahrzeug näherte.

Während sich der 20-Jährige zum Fahrzeug begab, machte er bereits eine dealertypische Handbewegung um den Beamten zu verdeutlichen, dass er Marihuana anzubieten hätte.

Der markante Geruch von Marihuana war durch das geöffnete Fahrzeugfenster bereits deutlich zu riechen. Aus seiner Jacke holte er ein in Frischhaltfolie umwickeltes Bündel mit Marihuanatütchen hervor. Zudem schien der Mann weiße Kügelchen im Mund zu haben.

Daher gaben sich die Beamten als Polizeibeamte zu erkennen und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die unbekannten Männer auf dem Spielplatz flüchteten daraufhin unerkannt.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten 18 Verkaufseinheiten mit einer weißen Substanz, bei der es sich aufgrund polizeilicher Erfahrungswerte um Kokain handeln könnte.

Weiterhin trug er elf Verkaufseinheiten mit Marihuana mit sich.

Die Drogen wurden sichergestellt und asserviert. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. (ChWi)

