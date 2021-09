Polizei Köln

POL-K: 210910-1-K Zwei Schwerverletzte nach Unfällen mit Pedelecs

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9. September) sind zwei Pedelec-Fahrende (m:47, w:55) bei Verkehrsunfällen in den Kölner Stadtteilen Marienburg und Mülheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Gegen 17 Uhr kam der 47-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf dem Oberländer Ufer in Marienburg zu Fall, überschlug sich mehrfach und zog sich innere Verletzungen zu. Etwa eine Stunde später bog ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Daimler-Chrysler vom Clevischen Ring in die Heinrich-Gilsbert-Straße ein und erfasste die geradeaus auf dem Radweg fahrende 55-jährige. Sie schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell