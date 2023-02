Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Pflastersteine von Grundstück gestohlen

Eine unbekannte Frau entwendeten am Donnerstagabend mehrere Pflastersteine, die auf einem Grundstück in Buchen gelagert waren. Die Täterin konnte von einer Zeugin dabei beobachtet werden, wie sie gegen 19 Uhr mehrere Pflastersteine in der Franz-Sigel-Straße an sich nahm und anschließend als Beifahrerin in einen grau / silberfarbenen VW einstieg. Die Frau wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit dunklen etwa schulterlangen Haaren beschrieben. Sie war dunkel gekleidet und sprach akzent- und dialektfreies Deutsch. Zeugen, die die Frau oder die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mudau: Pfosten und Leittafel beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam zwischen dem 19. und dem 25. Januar 2023 bei Mudau von der Fahrbahn ab, verursachte Sachschaden und flüchtete. Der Verursacher beschädigte dabei drei Trägerpfosten und zwei Kurvenleittafeln an der Kreisstraße 3971, wodurch Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 6040 zu melden.

Mosbach-Waldstadt: Roller gestohlen

Von einem Grundstück in Mosbach-Waldstadt stahlen Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag einen Roller. Das Fahrzeug war mittels Lenkrandsperre gesichert und stand mit einem Regenschutz abgedeckt neben den Garagen eines Grundstücks in der Konrad-Adenauer-Straße. Im Fach des Rollers befand sich außerdem ein Helm. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Schefflenz: Kinder bedrohen sich gegenseitig mit Messer

Zwei strafunmündige Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren sollen sich am Donnerstagnachmittag in Mittelschefflenz gegenseitig mit einem Messer bedroht haben. Gegen 16.45 Uhr kam es auf einem Spielplatz im Zeilweg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 11-Jährigen und einer Gruppe jüngerer Kinder. Hierbei soll der Ältere die Jüngeren beleidigt und einen von ihnen zu Boden gestoßen haben. Draufhin holte eines der 8- bis 9-jährigen Kinder den 12-Jährigen zur Unterstützung hinzu. Dieser soll dann ein Taschenmesser aus der Tasche gezogen und den 11-Jährigen angewiesen haben die Jüngeren in Ruhe zu lassen. Als Reaktion hierauf soll der 11-Jährige ebenfalls ein Messer gezogen und die anderen Jungen damit bedroht haben. Den von den Kindern selbst hinzugerufenen Polizisten des Polizeireviers Mosbach gelang es den Konflikt zu schlichten Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben. Bei keinem der Beteiligten konnte ein Messer aufgefunden werden. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Das Polizeirevier Buchen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmorgen in Buchen Zeugen. Die Besitzerin eines Fords parkte diesen gegen 10 Uhr auf dem Kundenparkpatz in der Carl-Benz-Straße. Als sie gegen 10.30 Uhr zurückkam, entdeckte sie den Sachschaden von rund 1.500 Euro. Dieser wurde durch eine unbekannte Person verursacht, die anschließend flüchtete. Möglicherweise wurde der Schaden auch durch einen Einkaufwagen verursacht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell