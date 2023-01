LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 23. Januar 2023 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mit rohen Eiern bewarfen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Haus in der Jenaer Straße in Dornburg-Camburg. An der Fassade des Hauses entstand glücklicherweise kein Schaden. Die Motivation hinter der Beschmutzung ist derzeit völlig unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

