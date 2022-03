Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fünf leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L291 in Wendschott.

Wolfsburg (ots)

Auf der L291 missachtete gegen 09:30 Uhr die 45-Jährige Fahrzeugführerin aus Lehre mit ihrem Seat MII beim Linksabbiegen in Richtung Velstove die Vorfahrt des 42-Jährigen Golf-Fahrers aus Wolfsburg. In dem Golf befanden sich neben dem Fahrer noch eine 40-Jährige Beifahrerin sowie zwei 6- und 8-Jahre alte Kinder (beide männlich). Die Insassen beider Fahrzeuge mussten medizinisch behandelt werden und wurden vorsorglich ins Klinikum verbracht. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge schleuderte der Golf außerdem noch gegen einen VW UP! einer 55-Jähringen aus Velstove, die jedoch nicht verletzt wurde. Durch den Unfallhergang wurden sowohl bei dem Seat, als auch bei dem Golf die Airbags ausgelöst, sodass auch die Volkswagen Unfallforschung den Unfallort und die Fahrzeuge in Augenschein nahm. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW UP! konnte mit Blechschaden den Unfallort wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtung für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Insgesamt wurden fünf Personen durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

