Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandserie an Pkw beendet - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

12.03.2022, 20.00 Uhr

Am Samstagabend nahm die Polizei einen 19-jährigen Wolfsburger fest, der dringend verdächtig ist, in den vergangenen Nächten eine Reihe von vorsätzlichen Bränden an Pkw begangen zu haben (wir berichteten).

Nachdem die Brandserie in der Nacht zu Mittwoch im Wolfsburger Stadtteil Laagberg begann, wurde umgehend eine Ermittlungsgruppe bei der Polizei Wolfsburg eingerichtet, welche mit Hochdruck ihre Arbeit aufnahm. Im Zuge intensiver Ermittlungen und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Zusammenhang mit hohem Öffentlichkeitsdruck und Zeugenhinweisen, gelang es der Polizei am Samstagabend, einen 19-jährigen Tatverdächtigen aus Wolfsburg zu ermitteln und festzunehmen. Weitere Taten konnten so verhindert werden.

Der Beschuldigte zeigte sich in seiner Vernehmung geständig. Durchsuchungen führten zum Auffinden von Beweismitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der 19-Jährige am Sonntagmittag einem Richter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt. Dieser erließ gegen den Wolfsburger einen Haftbefehl.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell