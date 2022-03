Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht mit E-Fahrrad.

Wolfsburg (ots)

Am 13.03.2022 kam es in der Sandkrugstraße gegen 12:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein Fahrradfahrer frontal gegen einen geparkten PKW VW Transporter gefahren und dabei gestürzt sein. Hinzueilende Zeugen wollten dem Verursacher zunächst erste Hilfe leisten, da er sich augenscheinlich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Der Verursacher reagierte jedoch nicht weiter auf die Hilfsbereitschaft des Zeugen und entfernte sich stattdessen unvermittelt von der Unfallstelle in Richtung Neuhaus, ohne sich um den entstandenen Schaden (geschätzte Schadenshöhe 500EUR) zu kümmern. Der Verursacher wurde als männlich, ca. 30-40 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Vollbart beschrieben. Zudem soll er keinen Helm getragen haben und aufgrund des Sturzes eine Kopfplatzwunde erlitten haben. Bei dem benutzten Fahrrad soll es sich um ein schwarzes E-Bike gehandelt haben. Gegen den Unfallflüchtigen wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der 05361 4646-0 bei der Polizei in Wolfsburg entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell