Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschmutzung mit rohen Eiern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit rohen Eiern bewarfen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Haus in der Jenaer Straße in Dornburg-Camburg. An der Fassade des Hauses entstand glücklicherweise kein Schaden. Die Motivation hinter der Beschmutzung ist derzeit völlig unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell