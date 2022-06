Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutter kann nicht helfen - Tochter muss ins Gefängnis

Bitterfeld (ots)

Am Sonntag, den 26. Juni 2022 wurde um 20:00 Uhr eine 39-Jährige am Bahnhof in Bitterfeld durch die Bundespolizei kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl seit dem 02.06.2022 durch die Staatsanwaltschaft Halle gesucht wird. Die Frau wurde aufgrund fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte bereits im Januar 2020 durch das Amtsgericht Halle zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen oder einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt. Der Haftbefehl wurde der Gesuchten eröffnet und sie entsprechend festgenommen. Diese versuchte noch die geforderte Geldsumme über ihr Mutter aufzubringen, jedoch erfolglos. Somit wurde die Verurteilte durch die eingesetzte Streife in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

