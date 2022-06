Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35 Tage Haft: Dieb per Haftbefehl gesucht

Halle/Saale (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 26.06.2022 wurde um 16:25 Uhr ein Mann am Hauptbahnhof Halle (Saale) durch die Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Die fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 48-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Halle seit dem 02.06.2022 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der Deutsche wurde aufgrund Diebstahls geringwertiger Sachen in zwei Fällen durch das Amtsgericht Halle im Juni 2020 zu einer Ersatzfreiheits-strafe von 35 Tagen oder zu einer Geldstrafe von 525 Euro verurteilt. Er zahlte weder die geforderte Summe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Folglich erging der Haftbefehl und wurde dem Gesuchten durch die Bundespolizisten eröffnet. Diese nahmen ihn fest und verbrachten den Mann im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Halle, da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte.

