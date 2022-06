Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 21-jährigen vermutlichen Sprayer auf frischer Tat

Magdeburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 25. Juni 2022 informierte die Notfallleit-stelle der Deutschen Bahn um 01:45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges soeben im Vorbeifahren zwei schwarz gekleidete Personen gesehen hatte, die auf dem Hauptbahnhof Magdeburg einen auf dem Abstellgleis stehenden Zug besprühten. Mehrere Streifen der Bundespolizei begaben sich umgehend zum Ereignisort. Eine von ihnen stellte ein in unmittelbarer Nähe zum Tatort parkendes, hell beleuchtetes Fahrzeug fest und kontrollierte den darinsitzenden 21-jährigen Fahrzeugführer. Bei einer Nachschau im Kofferraum konnten allerlei Sprayer-Utensilien festgestellt werden. Zudem befanden sich Farbrückstände an seinen Händen. Die eingesetzten Beamten eröffneten dem Deutschen den Tatverdacht der Sachbeschädigung mittels Anbringen eines Graffitis. Sie nahmen den jungen Mann fest und zur Dienststelle am Hauptbahnhof mit, nachdem das Fahrzeug gesichert abgestellt wurde. Die Bundespolizisten stellen insgesamt sechs Spraydosen, Handschuhe, das Handy des jungen Mannes sowie einige seiner Bekleidungsstücke, die ebenfalls Farbanhaftungen aufwiesen, sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der vermeintliche Schmierfink die Dienststelle wieder verlas-sen. Er erhielt Anzeigen wegen Sachbeschädigung und des unerlaubten Aufenthaltes in den Bahngleisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell