Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer nach Unfall mit Fußgänger gesucht

Recklinghausen (ots)

Als ein 19-jähriger Dorstener am Dienstag um 7 Uhr morgens die Lünsingskuhle zu Fuß überquerte, touchierte ihn ein Autofahrer, der aus Richtung Gottlieb- Daimler- Straße kam. Der Fußgänger kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Er war in Richtung Wesel- Dattel- Kanal unterwegs. Der unbekannte Autofahrer flüchtete, ohne anzuhalten, in Richtung Carl- Benz- Straße. Nach ihm sucht nun die Polizei und bittet ihn sich zu melden (Tel. 0800 2361 111). Ebenso werden Zeugen gebeten sich zu melden, wenn sie noch Angaben zum beteiligten Autofahrer machen können.

Der junge Mann gab den Unfall im Nachgang bei der Polizei zu Protokoll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell