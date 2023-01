Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann soll sich im Bus selbst befriedigt haben

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen gemeldeten Vorfall in einem Linienbus. Ein Busfahrer kam zur Polizeiwache und gab an, dass am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, während der Fahrt zwei Kinder zu ihm gekommen seien und davon berichteten, dass ein Mann im Bus "masturbieren" würde. Als der Busfahrer nachschaute, waren sowohl die Kinder als auch der mutmaßliche Exhibitionist weg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und/oder Hinweise zum Mann geben können. Auch die beiden Kinder werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Bus der Linie 262 war im Bereich Prosperstraße Ecke Ostring unterwegs als der Fahrer von dem Vorfall hörte. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell