Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Postbote von Lkw gestreift - Fahrer und Lkw werden gesucht

Recklinghausen (ots)

Als ein 30-jähriger Postbote aus Bottrop am Dienstag die Post im hinteren Teil seines Fahrzeugs sortierte, streifte ihn ein vorbeifahrender Lkw. Er erlitt leichte Verletzungen. Zudem touchierte der Lkw-Fahrer den geparkten Postwagen und verursachte auch hier einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Postauto stand zum Unfallzeitpunkt an der Bahnhofstraße, etwa in Höhe der Knippenburg. Die Unfallzeit war 12.55 Uhr. Es soll sich um einen blauen Lkw mit einem grünen Kennzeichen aus dem Kreis ST(einfurt) handeln. Der flüchtige Fahrer wird auf 35 Jahre geschätzt, hatte eine Glatze und eine helle Hautfarbe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

