Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl hochwertiger E-Bikes aus Garage

Kaisersesch (ots)

Am Freitag, dem 18.11.22, wurden im Zeitraum von 01.15 bis 06.55 Uhr zwei hochwertige E-Bikes durch unbekannte Täter aus einer Garage in der Dortebachstraße in Kaisersesch entwendet. Die Polizei hofft diesbezüglich auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in den letzten Tagen vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Dortebachstraße beobachtet? Bei entsprechenden Feststellungen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Cochem, Tel. 02671/984-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell