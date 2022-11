Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Herresbach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 17.11.2022, 12:30 Uhr bis Freitag, den 18.11.2022, 09:45 Uhr kam es in der Döttinger Straße in Herresbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte dabei einen in der Döttinger Straße ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW. Der/die Fahrzeuführer*in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

