Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Remagen

Remagen (ots)

Widerstand nach wiederholten Körperverletzungsdelikten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizeiinspektion Remagen eine körperliche Auseinandersetzung in Oberzissen gemeldet. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der 21-jährige Beschuldigte zunächst vom Tatort, kehrte kurze Zeit später jedoch zurück und griff erneut Personen an, um dann erneut zu flüchten. Nach Eintreffen der Polizei erschien er wieder vor Ort und griff nun auch die eingesetzten Polizeibeamten an. Nur unter Zwangsanwendung konnte der offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte fixiert und im Anschluss dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Remagen zugeführt werden. Bei dem Einsatz wurden sowohl der Beschuldigte, als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Sachbeschädigung an Schaukasten der Rheinhalle Remagen

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe des Schaukastens "Infotafel der Rheinhalle Remagen" ein. Im Anschluss entnahmen sie die Aushänge und verteilte diese auf der Straße. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechen-de Beobachtungen im Bereich der Rheinhalle Remagen gemacht oder verdächtige Personen beobachten können? Hinweise bitte an PI Remagen, Tel. 02642-9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell