Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Technischer Defekt vermutlich Ursache für Brand

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache für einen Brand am Donnerstagabend in Heilbronn-Sontheim. Gegen 18.15 Uhr bemerkten die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mauerstraße, dass ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Bei der Absuche der Zimmer stellten sie fest, dass die Waschmaschine im Badezimmer brannte. Da die eigenen Löschversuche erfolglos blieben wurde die Feuerwehr verständigt. Nachdem diese den Brand gelöscht hatte, stellte sich heraus, dass die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Fünf Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt, vier von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Mit Fahrrad Auto beschädigt und handgreiflich geworden - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Mann beschädigte am Donnerstagnachmittag in Heilbronn mit seinem Fahrrad einen Lieferwagen und flüchtete. Ein 22-Jähriger hatte sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr am Rathenauplatz abgestellt, um ein Paket auszuliefern. Als er zu seinem Auto zurücklief sah er, dass ein Fahrradfahrer am linken Außenspiegel seines Zustellfahrzeuges hängen blieb und anschließend einfach davon fuhr. Da der Unfallverursacher an der nächsten Ampel bei Rotlicht anhalten musste, rannte der 22-Jährige diesem hinterher und sprach ihn auf den Unfall an. Daraufhin holte der Unbekannte unvermittelt aus und schlug mit der Faust in Richtung des jungen Mannes. Dieser konnte den Schlag zwar abwehren, wurde aber am Unterarm getroffen. Nach dem Übergriff konnte der Fahrradfahrer flüchten. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - 80 bis 90 Kilogramm schwer - Lange dunkle Haare - Brille - Oberlippenbart - Gut gekleidet

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und der darauf folgenden Auseinandersetzung machen oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Eberstadt: PKW beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in Eberstadt. Der Besitzer eines Audi A4 hatte diesen mittwochs gegen 15 Uhr in der Oststraße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

A81/Heilbronn: Radmuttern gelöst? Fiat verliert Reifen auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Das linke Vorderrad eines Fiat Ducato löste sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 81. Der Fahrer eines Paketdienstes fuhr gegen 6.50 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart, als sich das Rad selbstständig machte. Sein Fiat Ducato war zuvor in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Keltenstraße in Heilbronn geparkt. Da am Gewinde und der Felge des verlorenen Rades keine Beschädigungen festgestellt werden konnten, wird vermutet, dass eine unbekannte Person die Radmuttern zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr gelöst hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum in der Heilbronner Keltenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizei Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell