Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Main-Tauber-Kreis. Creglingen: Brand eines Schweinestall

Heilbronn (ots)

Am Sonntag, 26.02.2023, gegen 16.45 Uhr, kam es aufgrund einer noch ungeklärten Ursache zu einem Brand eines freistehenden Schweinestalls in Ortsrandlage ohne bauliche Verbindung zum angrenzenden Hofanwesen. In dem Stall mit den Ausmaßen von 70 X 30 Metern verbrannten zwischen 1500 - 1800 Ferkel. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Für die Bevölkerung und umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Umliegende Feuerwehren waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und einer Besatzung von insgesamt 55 Kräften im Einsatz. Ein Amtsveterinär wurde durch die Feuerwehr verständigt und kam vor Ort. Durch den Brand entstand an der Stallung mit PV-Anlage und den getöteten Tieren ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 1.000.000 Euro. In den Abendstunden musste aufgrund der glimmenden noch kleineren Brandherde eine Feuerwache eingerichtet werden. Zudem wurde der betroffene Mittelteil des Gebäudes mittels Kran eingerissen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell