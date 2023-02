Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Leichte Verletzungen zog sich ein 49 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Hardheim und Höpfingen zu. Der Mann war mit seinem Renault-Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen und einer Hecke. Da den Beamten bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch entgegenkam und ein Vortest mehr als 1,2 Promille ergab, musste der 49-Jährige im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen behandeln, sondern auch die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Ravenstein: Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte der 18-jährige Fahrer eines Mitsubishi am Freitagabend, kurz nach 22 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Osterburken und Ravenstein in der Nähe der Autobahnanschlussstelle. Durch den Aufprall wurden sowohl der 18-Jährige als auch der 58-Jähirge am Steuer des Renaults leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß jeweils nach rechts abgewiesen. Der Renault prallte dadurch gegen einen auf dem dortigen P+R-Parkplatz abgestellten BMW. Beide Fahrzeugführer wurden in eine Klinik gebracht. An dem Mitsubishi und an dem Renault entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro. Zudem entstand an dem geparkten BMW Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Obrigheim. Zwei Verletzte nach Unfall

Noch ist unklar, warum ein 18 Jahre alter Audi-Lenker am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr auf der B 292 bei Obrigheim ins Schleudern geriet und dadurch mehrfach gegen die Leitplanke prallte. Der Fahranfänger war von Mosbach in Richtung Aglasterhausen unterwegs und verlor rund 300 Meter vor der Abfahrt Obrigheim-West die Kontrolle über seinen Wagen. Durch die Kollisionen mit der Leitplanke wurde der 18-Jährige sowie seine 16 Jahre alte Mitfahrerin verletzt. Die Jugendlichen wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass durch die Fahrweise des 18-Jährigen zudem ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Obrigheim: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Mehr als ein Promille zeigte das Alkoholtestgerät zweier Beamter des Polizeireviers Mosbach bei der Kontrolle einer Autofahrerin in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesstraße zwischen Aglasterhausen und Obrigheim an. Die 20-Jährige wurde zuvor dabei beobachtet, wie sie in Schlangenlinien fuhr und dabei auch mehrfach die Mittellinie und die rechte Fahrstreifenbegrenzung berührte. Kontrolliert wurde die Autofahrerin dann auf dem Hohbergparkplatz, wo der Wagen stehenbleiben und die Frau zur Weiterfahrt in ein Krankenhaus in den Streifenwagen umsteigen musste. In der Klinik wurde der Autofahrerin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der 20-Jährigen wurde einbehalten. Sie muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell