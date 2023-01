Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Passanten beobachteten Einbruch in Pizzeria - Festnahme noch im Objekt

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen (5 Uhr) teilten mehrere Zeugen über Notruf mit, dass sich ein Unbekannter soeben gewaltsam Zugang zu einer Pizzeria in der Straße "An der Petersburg" verschafft habe und sich derzeit in dem Restaurant aufhalte. Schnell wurden zahlreiche Funkstreifen zu dem Objekt nahe des "Otto-Brenner-Platzes" entsandt. Vor Ort stellten die Beamten zunächst eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und wenig später auch den Verursacher. Im Verkaufsraum gab sich der Einbrecher zu erkennen und kletterte nach einer polizeilichen Ansprache hinter dem Tresen hervor. Die Polizisten nahmen den 44-Jährigen daraufhin fest, Widerstand leistete der alkoholisierte Mann ohne festen Wohnsitz dabei nicht. Bei einer Absuche im Nahbereich konnte eine Tasche mit Getränkedosen aus der Pizzeria festgestellt werden, offenbar nahm der Einbrecher auch Bargeld aus dem Schnellrestaurant an sich. Ein Teil des Diebesgutes konnte an den Besitzer der Pizzeria ausgehändigt werden. Der Einbrecher wurde schließlich dem Gewahrsamsbereich einer Osnabrücker Polizeidienststelle zugeführt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

