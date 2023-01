Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Neuen Graben - Radfahrer passierte Ampel bei Rotlicht

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich "Neuer Graben"/"Struckmannshof" ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 24-Jährige eine provisorische Fußgängerampel aus dem Schlosswall kommend bei Rotlicht passiert. Ein 44-jähriger Ford-Fahrer fuhr zeitgleich bei Grünlicht auf dem Neuen Graben in Richtung "Martinistraße" und erfasste den Zweiradfahrer. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 24-jährige Mann aus Ibbenbüren schwere Kopfverletzungen, einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Osnabrücker Krankenhaus. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Auch der Fahrer des Ford "Transit" musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, er erlitt einen Schock. Für eine Stunde war die Straße "Neuer Graben" vollständig gesperrt. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden.

