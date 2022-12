Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Unfallflucht auf Autobahn 28 bei Oldenburg-Marschweg - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am 06.12.2022 zwischen 07:30 Uhr und 09:45 Uhr befährt ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters die A 28 Richtung Leer. An der Anschlussstelle Marschweg fährt das Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Renault Master handeln dürfte, offensichtlich ruckartig ab und prallt dabei mit der linken Fahrzeugseite in den Anpralldämpfer, welcher sich zwischen der Ausfahrt und der weiterführenden Hauptfahrbahn befindet. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402/9330 zu melden. (1555227)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell