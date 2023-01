POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Stadt Osnabrück

Bramsche (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein 47-jähriger Autofahrer gegen 21:20 Uhr die B68 in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe der Brücke am "Grünegräser Weg" sei plötzlich (von der Brücke aus) ein Gegenstand in Richtung des Skodas geworfen worden. Der Autofahrer bremste sofort ab und konnte somit einen Aufprall am Fahrzeug verhindern. Auf der Brücke sah der ...

