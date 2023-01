POL-OS: Ostercappeln: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Alfhausen (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen Unbekannte drei Handwerkerfahrzeuge in Alfhausen auf. An der Heeker Straße wurde der Transporter einer Tischlerei aufgebrochen, Werkzeuge wurden aus dem Innenraum jedoch nicht entwenden. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zwischen 02:20 Uhr und 03:15 Uhr brachen Unbekannte an der ...

